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Pompeo, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Yemen'de BM öncülüğündeki siyasi çözüm arayışında gelinen son durumu ele aldığı bildirildi- Taraflara Yemen'de siyasi bir çözümün sağlanması çağrısında bulunuldu

11 Temmuz 2019 Perşembe 04:24
Pompeo, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Yemen'de BM öncülüğündeki siyasi çözüm arayışında gelinen durumu görüştükleri bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Pompeo'nun Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'e Yemen'deki krize siyasi çözüm bulma çabalarından dolayı teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, BM öncülüğündeki siyasi çözüm arayışında gelinen son durumun da ele alındığı ifade edildi.

Mike Pompeo'nun, Yemen'de Husiler tarafından Suudi Arabistan'a yapılan saldırılardan endişe duyduğunu vurguladığı kaydedilen açıklamada, taraflara Yemen'de siyasi bir çözümün sağlanması ve ülkedeki savaşın bitirilmesi çağrısında bulunuldu.

- Karşılıklı saldırılar devam ediyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen hükümetine destek amacıyla 26 Mart 2015'ten bu yana askeri operasyonlarına devam ediyor.

Husiler ise sık sık Suudi Arabistan'ın güneyindeki havaalanlarına saldırı düzenliyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 04:24
  1. (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths
  2. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  3. Suudi Arabistan
  4. Yemen

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