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"Mike Pompeo, bin Selman'ı kral yapmamakla tehdit etti"

Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile de görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kapalı kapılar ardında prensi Kral yapmamakla tehdit ettiği iddia edildi.

18 Ekim 2018 Perşembe 14:56
"Mike Pompeo, bin Selman'ı kral yapmamakla tehdit etti"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo salı günü Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirmiş, ziyaret kapsamında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile de bir araya gelmişti.

Görüşmede kameralara gülen ifadelerle poz veren Pompeo'nun, basın mensuplarının dışarı çıkışından sonra bin Selman'ı fırçaladığı iddia edildi.

Kapalı kapılar ardında ciddi konuşma 

Pompeo'nun salı günü MbS ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi sahibi bir kaynak, CNN kanalına, ikilinin gazetecilere gülümseyen pozlar vermesinin, kesinlikle görüşmenin dostça geçtiğine dair işaret olarak okunmaması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf çekiminin bitmesiyle gülümsemelerin de sona erdiğini aktaran kaynağa göre, ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Veliahtı'na, kral olmasının Kaşıkçı vakasının içinden çıkıp çıkmamasına bağlı olduğunu söyledi.

Krallık tehlikede 

Basın mensuplarının dışarı çıkartılmasından sonra Mike Pompeo, Veliaht Prens'e Kaşıkçı meselesini çözmesi gerektiği, aksi taktirde krallık ihtimalinin tehlikeye düşeceğini belirtti.

Buna göre Pompeo, Veliaht Prens'e 'önceden haberi yoktuysa bile, durumu kabullenip sahip çıkması gerektiğini', zira her bir olgunun tek tek ortaya çıkacağını net bir dille bildirdi.

Veliaht Prens Muhammed Selman'ı tahta çıkmasının Kaşıkçı vakasını nasıl idare edeceğine bağlı olduğuna dair uyardığı belirtilirken, olayın temizlenememesi durumunda krallık ihtimalinin tehlikeye düşeceği belirtildi.

Uluslararası baskı 

Suudi Arabistan konsolosluğunda kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin baskı yalnızca ABD'den gelmiyor. Avrupa devletleri ve hemen hemen Tüm dünyanın takip ettiği bu olayda Reiyad yönetimini büyük bir yaptırım tehlikesi bekliyor.

Bu tehlikelere karşı Suudi yönetimi olayın takibini yavaşlatmaya çalışırken , ABD zamanın dar olduğunu ve Suudilerin bu işe karışmış kişilerle hızla ve acımasızca ilgilenmeleri gerektiğini net dille ifade etti.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 14:56
  1. cemal kaşıkçı
  2. new york times
  3. abd
  4. donald trump
  5. beyaz saray
  6. cnn
  7. avrupa
  8. kral

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  • Şeref KazanŞeref Kazan13 dk önce
    Milyarlarca doları aldılar alacakları kalmayınca yeni birilerini öne sürüp onun kanalıylada kalanları toplayacaklar bunungibi sadık köpekler oldukca sorun yok özgürleşmeye devam
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