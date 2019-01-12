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Pompeo, BAE'de Veliaht Prensle görüştü

12 Ocak 2019 Cumartesi 23:08
Pompeo, BAE'de Veliaht Prensle görüştü

ABU DABİ (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Al Nahyan ile Pompeo'nun başkent Abu Dabi'deki görüşmesinde, ikili ilişkiler ile bunların geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası meseleler ve iki ülkenin bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama konusundaki iş birliği ele alındı.

BAE, Pompeo'nun 9 ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunda ziyaret ettiği 5. ülke oldu.

-Pompeo'nun Orta Doğu turu

Mike Pompeo, Orta Doğu turuna salı günü Ürdün'le başladı, ardından Irak'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Birkaç saat süren Irak ziyaretinde Pompeo, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü, daha sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçti.

Mısır'a çarşamba akşamı gelen ABD Dışişleri Bakanı, perşembe günü Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile bir araya geldi, ayrıca başkent Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nde konuşma yaptı. Mısır devlet televizyonuna bir mülakat veren Pompeo, cuma akşamı BAE'ye gitti.

Göreve geldiğinden bu yana ikinci Orta Doğu turuna çıkan Pompeo'nun Ürdün, Irak, Mısır, Bahreyn ve BAE'den sonra Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 23:08
  1. Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan
  2. BAE
  3. Mike Pompeo

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