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Pompeo ABD'nin Suriye'den kademeli olarak çekileceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ülkesinin Suriye'den kademeli ve düzenli olarak çekileceğini söyledi

09 Ocak 2019 Çarşamba 22:23
Pompeo ABD'nin Suriye'den kademeli olarak çekileceğini açıkladı

BAĞDAT (AA) - Irak'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ülkesinin Suriye'den kademeli ve düzenli olarak çekileceğini açıkladı.

Pompeo Irak'a yaptığı ziyaret kapsamında, Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi tarafından kabul edildi.

Görüşme sonrası Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi ile Pompeo'nun ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, Pompeo'nun herhangi bir takvim belirtmeksizin, "ülkesinin çekilme kararını kademeli ve düzenli bir şekilde, Irak ile işbirliği ve koordinasyon içinde gerçekleştirmeye kararlı olduğunu" aktardığı bilgisi paylaşıldı.

Abdulmehdi'nin ise başta terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen mücadele olmak üzere enerji ve ekonomi konularında ABD ile Irak ilişkilerinin önemine dikkati çektiği kaydedildi.

Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Pompeo Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ardından Başbakan Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.

Pompeo ziyareti kapsamında Iraklı mevkidaşı Muhammed Hakim'le de görüştü.

Bağdat'taki temaslarının ardından Pompeo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçerek Erbil'de eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ve diğer yetkililerle bir araya geldiği kaydedildi.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 22:23
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Irak
  3. Suriye

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