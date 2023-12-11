Pompeii kazılarında vahşet ortaya çıktı!

Pompeii’deki pencereleri demir parmaklıklı ve oldukça dar olan fırında, köleleştirilmiş insanlar çalışmaya zorlanıyordu.

Antik Roma kenti Pompeii’nin kalıntılarında, araştırmacıların “köleliğin en şok edici örneği” olarak nitelendirdiği, köleleştirilmiş insanların hapsedildiği ve ekmek üretmek için sömürüldüğü bir fırın keşfedildi.

Demir parmaklıklı küçük pencereleri olan dar alanlı fırın, güney İtalya’daki Pompeii arkeolojik parkının Regio IX bölgesinde yapılan kazılar sırasında ortaya çıkan bir evin parçasıydı.

Keşif, tarihi kaynaklar tarafından sıklıkla gözardı edilen, ancak nüfusun çoğunu oluşturan ve yoğun çalışmalarıyla şehrin ekonomisinin yanı sıra Roma uygarlığının kültürü ve dokusunu da destekleyen Pompeii’nin köleleştirilmiş halkının günlük yaşamı hakkında daha fazla kanıt sağlıyor.

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MS 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla yıkılan evin o sırada tadilattan geçtiğine inanılıyor. Ancak geçtiğimiz aylarda fırının odalarından birinde üç kurbanın kalıntılarının bulunması, evde hâlâ yaşayanların bulunduğunu gösteriyor.

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Ev, gösterişli fresklerle süslenmiş bir oturma alanı ve köleleştirilmiş insanların ekmek üretmek için gereken tahılı öğütmeye zorlandığı fırın olmak üzere ikiye bölünmüştü. Fırının dış dünyayla bağlantısı kesilmişti ve tek çıkışı evin ana salonuna gidiyordu.

Pompeii arkeoloji parkı müdürü Gabriel Zuchtriegel, “Başka bir deyişle burası, sahibinin hareket özgürlüğünü kısıtlama ihtiyacı hissettiği köle statüsündeki insanların varlığını hayal etmemiz gereken bir alan.” diyor.

“Bu, hem güvene dayalı ilişkilerden, hem de azat etme vaatlerinden yoksun olan, vahşi şiddete maruz bırakıldıkları eski köleliğin en şok edici kısmını gösteriyor. Bu izlenim, birkaç pencerenin demir çubuklarla korunmasıyla da destekleniyor.”

2021 yılında, antik Pompeii’nin bir banliyösü olan Civita Giuliana’da geniş bir villada köleleştirilmiş insanların yaşadığı, üç ahşap yatak, bir lazımlık ve bir tahta sandık içeren bir oda bulundu. Bir yıl önce de aynı villada bir kişi ve onun köleleştirdiği bir kişi olduğuna inanılan iki kurbanın kalıntıları bulunmuştu.

Eski bir köleleştirilmiş kişinin saç ve kemikleri de dahil olmak üzere kısmen mumyalanmış kalıntıları, 2021 yılında Pompeii’nin ana kapılarından biri olan Porta Sarno’nun nekropolündeki bir mezarda bulundu. Mezarın, şehrin yok edilmesinden önceki on yıl öncesine ait olduğuna inanılıyor.

Pompeii’nin köleleştirilmiş halkına adanan bir sergi 15 Aralık’ta Pompeii arkeoloji parkında ziyarete açılacak.