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Pompei'de taşlaşmış at kalıntıları bulundu

"Villa dei Misteri" (Gizemler Villası) adı verilen malikanenin ahır bölümünde yapılan kazılarda eyerlenmiş ve koşum takılmış atların kalıntılarına rastlandı

24 Aralık 2018 Pazartesi 14:59
Pompei'de taşlaşmış at kalıntıları bulundu

ANKARA (AA) - İtalya'nın güneyindeki Pompei antik kenti çevresinde Vezüv Yanardağı'ndan püsküren lavların altında kalmış bir malikanede taşlaşmış at kalıntıları bulundu.

BBC'nin haberine göre İtalyan arkeologlar, Pompei antik kenti yakınında varlıklı bir Roma generaline ait olduğu düşünülen malikanenin ahır bölümünde yaptıkları kazıda eyerlenmiş ve koşum takılmış atların kalıntılarına rastladı.

Arkeologlar sayılarının 3 veya 4 olduğu tahmin edilen atların, yanardağın patlamasının ardından malikanede yaşayanları bölgeden uzaklaştırmak için hazırlandığını tahmin ediyor.

Atların yanardağın patlamasının ardından çevreye yayılan kül bulutları nedeniyle boğularak öldüğü sanılıyor.

"Villa dei Misteri" (Gizemler Villası) adı verilen malikane bölgesi ilk kez 20. yüzyılın başında keşfedilmişti.

Malikanede daha önce yapılan kazılarda fırınlar, üzüm cendereleri ve duvar resimleri bulunmuştu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 14:59
  1. "Villa dei Misteri"
  2. İtalya
  3. Pompei
  4. Vezüv yanardağı

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