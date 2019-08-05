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Pompalı tüfekli saldırgan adliyeye sevk edildi

Samsun’da pompalı tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:42
Pompalı tüfekli saldırgan adliyeye sevk edildi

Samsun’da pompalı tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.


Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Reşadiye Pazaryeri’nde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan Atakan B. ağır yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Atakan B. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Polis, silahla yaralama olayıyla ilgili O.D.’yi (24) yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan O.D., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:42
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