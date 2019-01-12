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Pompalı tüfekle yaralanıp gasbedildi

12 Ocak 2019 Cumartesi 04:55
Pompalı tüfekle yaralanıp gasbedildi

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, yüzü maskeli kişiler tarafından pompalı tüfekle yaralanarak gasbedildi.

İsmet Paşa Mahallesi'nde Serhat Berk B, arkadaşıyla eve gittiği sırada önlerine yüzü maskeli 2 kişi çıktı.

Şüpheliler, Serhat Berk B. ile arkadaşından telefon ve cüzdanlarını kendilerine vermesini istedi.

Vermemek için bir süre direnen Serhat Berk B, şüphelilerin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.

Yaralanan Serhat Berk B, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki arkadaşın cüzdanını gasbeden şüpheliler, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 04:55
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