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Amcasının oğullarına pompalı tüfekle saldırdı!

Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen Yıldırım E. (31), iş konusunda tartıştığı kendisi gibi hurdacılık yapan amcasının oğulları İsa E. (35) ve Bayram E.'ye (26) pompalı tüfekle ateş açtı.

03 Mart 2019 Pazar 08:18
Amcasının oğullarına pompalı tüfekle saldırdı!

Olay, gece yarısı Osmangazi İlçesi Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. Hurdacılık yapan Yıldırım E., sabah kendisi gibi aynı işi yapan kuzenleri İsa E. ve Bayram E. ile tartıştı. Diğer esnafların tartışan akrabaları görünce araya girerek kavgayı ayırdı. Akşam saatlerinde iş yerinde içki içtiği öne sürülen Yıldırım E., aracında bulunan pompalı tüfeği alarak, kuzenleri İsa E. ve Bayram E.'nin bulunduğu dükkana gitti. İş yerinin önünde iddiaya göre hakaret ve küfürler eden Yıldırım E., önce dışarıya çıkan kuzeni İsa E.'ye, ardından da Bayram E.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. 

İşyerinde saklanırken yakalandı

Şüpheli Yıldırım E., olay yerinden kaçarken, İsa E. sırtından ve kolundan, kardeşi Bayram E. ise koluna isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlıkekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı 2 kardeşe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kısa sürede şüpheli Yıldırım E.'yi olay yerine yakın bir işyerinde saklanırken yakaladı.

Yaralı kardeşlerinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 08:18
  1. saldırı
  2. Bursa
  3. pompalı tüfek

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