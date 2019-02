Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Ümraniye’de iki grup arasında yaşanan kavgada pompalı tüfek dehşeti yaşandı. Kavgada bıçak kullanan şahsın pompalı tüfekle vurulma anı, saniye saniye görüntülendi.

Ümraniye’de husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında yaşanan kavga, sokak ortasında dehşete sahne oldu. İki grup geçtiğimiz pazar günü karşı karşıya geldi. Gruptakilerden biri karşı tarafa bıçakla saldırdı. Bu sırada apartmandan pompalı tüfekle çıkan şahıs, tüfeği karşı tarafa yöneltti. Bu sırada elinde tüfekli şahıs bıçakla saldıran şahsın darbesiyle yere düştü. Şahıs yerde iken elinde bıçaklı şahsa pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan şahıs hızla araca binip kaçtı. Bu sırada pompalı tüfekli şahıs ayağa kalkarak tekrar tüfeğini araca yöneltti. Ancak tüfek ateş almadı. Tüm bu yaşanan pompalı dehşeti ise kameralara yansıdı. Mahallede büyük paniği yaşandığı görüntülerde, bir şahsın yerde yatarken tarafların karşılıklı olarak bağrıştığı görülüyor. İddiaya göre taraflardan biri kavgada bıçak kullanınca, karşı taraf da pompalı tüfekle karşılık veriyor. Yerde yatan şahsın başına giden şahıs, pompalı tüfekle vurulunca aksayarak yerde yatan şahsın başından ayrılıyor. Bu sırada bordo renkli kıyafet giyen başka bir şahsın elindeki bıçakla, vurulan şahsı uzaklaştırmaya çalıştığı anlar an be an görüntülere yansıyor. Şahsın vurulma anı ve kendisini almaya gelen beyaz renkli hafif ticari araca kendini atma çabası an be an gözler önüne seriliyor. Bu sırada civardaki vatandaşların yaşadığı korku ve panik de dehşetin boyutunu ortaya koyuyor.