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Pompalı tüfekle ateş eden vatandaş korku dolu anlar yaşattı

Bursa’da etrafa pompalı tüfekle ateş eden vatandaş korku dolu anlar yaşattı.

20 Haziran 2019 Perşembe 20:08
Pompalı tüfekle ateş eden vatandaş korku dolu anlar yaşattı

Bursa’da etrafa pompalı tüfekle ateş eden vatandaş korku dolu anlar yaşattı.



Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi. Çevreye pompalı tüfekle ateş eden Ahmet Beyhan isimli şahıs, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelmesi sonrasında kendisini annesine ait olduğu öğrenilen daireye kilitledi. İkna çabalarına yanıt vermeyen vatandaş, tüfekle kendisini eve kilitlemesinden sonra, polis özel harekat ekipleri olay yerine geldi. Olay yerine iknacı ve psikologun da gelmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 20:08
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