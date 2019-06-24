Pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı Elazığ’da pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

Elazığ’da pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

Olay, dün gece merkeze bağlıÇaydaçıra Mahallesi’nde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,bir şüpheli,stenin güvenlik görevlisine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra aracı ile olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerineElazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin M.E.O. olduğu tespit edildi. Şüphelinin evine giden polis kaçtığı araç ile içerisinde pompalı tüfeği ele geçirdi.

Şüpheli ise polisin devam ettirdiği çalışmakapsamında il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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