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Pompalı tüfekle arkadaşını öldüren çocuğa 20 yıl hapis cezası

Bahçelievler’de 14 yaşındaki Mert Emre Karagöz’ü pompalı tüfekle öldüren 15 yaşındaki Muhammet K.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:33
Pompalı tüfekle arkadaşını öldüren çocuğa 20 yıl hapis cezası

Bahçelievler’de 14 yaşındaki Mert Emre Karagöz’ü pompalı tüfekle öldüren 15 yaşındaki Muhammet K. hakkında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Muhammet K.’nin 20 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mert Emre Karagöz’ün annesi kararı duymasının ardından gözyaşlarına boğularak “Masumumun kanı yerde” dedi.


Bahçelievler’de 7 Kasım 2018’de lise öğrencisi Muhammed K.’nin, aynı okulda okuduğu Mert Emre Karagöz’ü pompalı tüfekle öldürmesine ilişkin dava karara bağlandı.


Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuk (SSÇ) Muhammet K. Maltepe Cezaevi’nden getirildi. Duruşmaya taraf avukatları ile hayatını kaybeden Mert Emre Karagöz’ün babası Nihat Karagöz de katıldı.


“Olay tesadüfen gerçekleşmiştir”


Muhammet K.’nin avukatı Ersin Kocatürk savunmasında, eylemin kasten öldürmeye yönelik olmadığını ve tasarlanarak gerçekleştirilmediğini söyledi. Olay günü maktul ile tesadüfen bir karşılaşma olduğunu söyleyen Kocatürk, olayın da tesadüfen gerçekleştiğini ifade etti. Avukat Kocatürk, “Müvekkilimin gerçek niyeti maktulü öldürmek değildir. Yalnızca korkutmak amacıyla kendisine karşı işlenmiş haksız eylemler nedeniyle haksız tahrik altında eylemi gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Eylem anlık bir öfke ile olmuştur” dedi.


“Ben onu evde beklerken morgda gördüm”


Maktul Mert Emre Karagöz’ün babası Nihat Karagöz ise karşı tarafın beyanlarına katılmadığını söyleyerek “Her şey ortadadır. Planlı ve kasten bir eylem olduğu, okulun önüne gidip beklediği, silahı soğukkanlılıkla sanki eğitim almış gibi kullandığı ortadadır. Daha sonra silahı sakladığı da bir gerçektir. Çocuğum ilim yolunda şehit oldu. Ben onu evde beklerken morgda gördüm ” dedi. Baba Karagöz duruşma salonunda benim çocuğum neden öldü şeklinde bağırdı.


Müşteki avukatları da olayın planlı bir şekilde işlendiğini belirterek haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.


“Sinirlendim korkutmak istedim”


Müşteki avukatlarının ardından son sözü sorulan Muhammet K. ise pompalı tüfeği silahlara olan ilgisi nedeniyle ve asker uğurlamalarında kullanmak üzere aldığını söyleyerek “Ben bu silahla ne Mert Emre Karagöz’ü ne de başkasını öldürmeyi düşünmedim. Suç işlemek istemedim. Olay günü tesadüfen Mert Emre Karagöz’ü görünce arkadaşları ile yaptıkları aklıma geldi. Sinirlendim ve onu korkutmak istedim. Bu gaye ile ateş ettim. Çok pişmanım bir anlık düşüncesizce hareketimle hayatımı kararttım. Adaletinize sığınıyorum” dedi.


20 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi


Muhammet K.’nin savunmasının ardından mahkeme kararını açıklamak için ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, Muhammet K.’nin ‘kasten öldürme’ suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca ‘tasarlama’ unsurununoluşmadığını da kararında belirterek cezada iyi hal indirimi uygulamadı.


“Masumumun kanı yerde”


Duruşmanın bitmesinin ardından Muhammet K’nin 20 yıl hapisle cezalandırıldığını duyan Mert Emre Karagöz’ün annesi Nurgüzel Karagöz, ceza verirken çocuk da silahı alırken çocuk muydu diyerek “Adalet bu değil. Benim masumumun kanı yerde, bu 20 yıl değil. Bir suçu olsaydı derdim suçu var. O bir kişiyi öldürmedi 5 kişiyi birden öldürdü. O beni öldürdü, abisini öldürdü ablasını öldürdü babasını öldürdü hepsini öldürdü bu adalet değil. Ben pırlanta gibi 3 tane evlat yetiştirdim” sözleriyle karara isyan etti.


İddianameden


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 15 yaşında olan Muhammet K.’nin 7 Kasım 2018’de pompalı tüfek ile aynı okulda okuduğu Mert Emre Karagöz’ü ateş ederek öldürdüğü ve pompalı tüfeğe ulaşılamadığı aktarıldı. İddianamede Muhammet K.’nin ‘çocuğu tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi ancak 18 yaşından küçük olduğu için 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Muhammet K. olaya ilişkin ilk ifadesinde okulda maktul ve arkadaşları tarafından darp edildiğini ve sosyal medyadan ulaştığı birinden 600 TL’ye pompalı tüfek aldığını anlatmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:33
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