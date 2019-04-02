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Pompalı tüfek bağlı İHA başka bir hava aracını vurdu

Rus S-400 füzelerinin buluşçusu Almaz Antey bir İHA’nın üzerine monte ettiği pompalı tüfekle başka bir İHA’yı vurmayı başardı.

02 Nisan 2019 Salı 12:56
Pompalı tüfek bağlı İHA başka bir hava aracını vurdu

Rus S-400 füzelerinin buluşçusu Almaz Antey bir İHA’nın üzerine monte ettiği pompalı tüfekle başka bir İHA’yı vurmayı başardı.


Rusya’da insansız hava araçlarının geliştirilmesi yönünde çalışmalar hızla devam ederken bu kez S-400 hava savunma sistemlerinin buluşçusu olarak bilinen Almaz Antey avcı özellikli insansız hava aracının (İHA) prototipini yayınladı. Moskova Havacılık Enstitüsü’nde tasarlanan insansız hava aracının üzerine pompalı tüfek monte edildi.Vizör tarafından uzaktan kumanda asistanı tarafından çok rahatça yönlendirilebildiği öğrenilen araç, düşman hedef olarak tespit edilen insansız hava aracına doğrudan ateş ederek vurulmasını sağlıyor.



22 kilogram ağırlık taşıyabiliyor


Antey tarafından prototipi üretilen insansız hava aracını geliştirme sürecine devam edilirken, Rusya’nın ilk avcı özellikli insansız hava aracı olan ’Karnivora’ için tüm testlerin tamamlandığı ve üretimine başlandığı öğrenildi. Almaz Antey tarafından ilk denemesi yapılan insansız hava aracının geliştirilip seri üretime geçilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, insansız hava aracının en önemli özelliklerinden biri 22 kilogram ağırlığında bir silahı taşıyabilmesi olarak gösterildi.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 12:56
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