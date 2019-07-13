0553 313 94 23

Pompalı tüfeği denerken bir çocuğu öldürmüştü cezası belli oldu

Bursa’da, internetten 350 liraya aldığı pompalı tüfeği sokak ortasında denerken bir çocuğun ölümüne, bir çocuğun da sakat kalmasına sebep olan sanık hakkında karar verildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:25
Pompalı tüfeği denerken bir çocuğu öldürmüştü cezası belli oldu

Bursa’da, internetten 350 liraya aldığı pompalı tüfeği sokak ortasında denerken bir çocuğun ölümüne, bir çocuğun da sakat kalmasına sebep olan sanık hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti sanığa kasten öldürmek suçundan müebbet yaralama suçundan ise 20 yıl hapis cezası verdi.


Olay 2016 yılı Ekim ayında merkez Osmangazi’ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana geldi. İnternetten 350 liraya pompalı tüfek alan Sezai İsenç (30), silahı çuvaldan çıkartıp sokak ortasında ateş etti. O sırada mahallede bulunan Doğukan Avcı (16) ve sınıf arkadaşı Mustafa Paşa (16) saçmalardan yaralandı. Kahvedeki vatandaşlar tarafından Dr. Ayten Bozkaya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki gençten sırtına ve karın boşluğuna saçmalar isabet eden Doğukan Avcıhayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli tutuklandı.


Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘canavarca hisle çocuğu kasten öldürmek ve yaralamak’ suçlarından iki defa müebbet hapis cezası talebiyle hakkında dava açılan Sezai İsenç’in yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, “Tüfeği internetten beğenip 350 liraya aldım. Tüfek elime geçince denemek istedim. Evimden çıkarak sokağa indim. Burada rastgele ateş etmeye başladım. Çocukları yaraladığımı görünce korkup kaçtım. Olay anında kendimde değildim. Söyleyebileceğim bir şey yoktur. İddiaları kabul ediyorum” dedi.


son görülen duruşmada Adli Tıp Kurumu Yüksek İhtisas Dairesi’nden alınan raporda akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilen zanlı hakkında bu duruşma karar verildi.


Mahkeme heyeti zanlı İsanç’a Avcı’yı öldürmekten müebbet, arkadaşı Mustafa Paşa’nın yaralamaktan ise 20 yıl hapis cezası vererek cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekmeğini taştan çıkarıyor
    1. Ekmeğini taştan çıkarıyor
    2. Basketbolda transfer
    3. Ani sıcaklık artışları kalp krizini..
    4. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in 15..
    5. HDP’den cami düşmanlığı
    6. Mezarlığın duvar çitlerini çaldılar
    7. Mamak Belediyesi her akşam çocuk..
    8. (Özel) Evi yanan Ünsal aile yardım..
    9. Kileci’den 15 Temmuz mesajı
    10. 32 yıllık bekçi emekli oldu
    11. Josef De Souza kimdir nereli ve kaç..
    12. Gözlere bakılarak anlaşılan 4 hastalık
    13. Altunkaya’dan 15 Temmuz mesajı
    14. "Karşıyaka Stadı'nın ihalesinin..
    15. Selendi TSM’den yaz Kur’an kurslarında..
    16. Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde bulunan..
    17. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan’dan 15..
    18. Garry Rodrigues kimdir nereli ve kaç..
    19. Teslimatta 2.gün! S-400 parçası geliyor
    20. Bayburt Kehribarı piyasaya sürüldü
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Babacan’a büyük şok: Partinin patentini ona vermeyeceğim
    Babacan’a büyük şok: Partinin patentini ona vermeyeceğim
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!