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POMEM polis alımı ne zaman olacak? | 24. dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu?

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) polis adayları, hem teorik hem de pratik anlamda zorlu bir eğitim sürecinden geçirilerek polislik mesleğine hazırlanıyor. Son olarak 23. dönem POMEM alımları için mülakat süreci başlamıştı. Gözler şimdi 24. dönem POMEM polis alımlarında. Peki, 24. dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? POMEM polis alımı ne zaman? İşte detaylar...

10 Şubat 2019 Pazar 17:02
POMEM polis alımı ne zaman olacak? | 24. dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu?

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) polis adayları, hem teorik hem de pratik anlamda zorlu bir eğitim sürecinden geçirilerek polislik mesleğine hazırlanıyor. Son olarak 23. dönem POMEM alımları için mülakat süreci başlamıştı. Gözler şimdi 24. dönem POMEM polis alımlarında. Peki, 24. dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? POMEM polis alımı ne zaman? İşte detaylar...

24. dönem POMEM polis alımı ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğünün polis ihtiyacının karşılanması için Polis Akademisine bağlı 4 aylık eğitimin verildiği POMEM'lerde, her yıl lisans ve önlisans mezunu yüzlerce genç, polis olabilmek için ter döküyor.

24. dönem POMEM başvurularının 23. döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor. 24. dönem POMEM polis alımları hakkında resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

POMEM başvuru şartları neler?

POMEM 24. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak 23. Dönem alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardı;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak gibi şartlar aranıyor

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 17:02
  1. POMEM başvuru şartları
  2. POMEM başvuru şartları neler?
  3. 24. dönem POMEM polis alımı
  4. 24. dönem POMEM polis alımı ne zaman
  5. 24. dönem POMEM polis alımı ne zaman olacak
  6. 24. dönem POMEM başvuru tarihi
  7. 24. dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu?

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