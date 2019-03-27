Polis Akademisi son dakika polis alımları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru şartları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2 bin 500 kadın polis alımı yapılacağını duyurmasıyla birlikte polis alımlarının ne zaman yapılacağı merakla araştırılıyor. Polis olmak isteyen adaylar 24. POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? Lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru adayı ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar Polis Akademisi Başkanlığı son dakika yayınladı mı?

Polis Akademisi (PA) 2500 kadın polis alımı başvuruları ne zaman? 24. Dönem Pomem sınav kılavuzu yayımlandı mı? Polis Akademisi geçtiğimiz günlerde resmi sayfası üzerinden 24. Dönem Pomem sınav duyurusu paylaşmıştı. Yayımlanan duyuruya göre, lisans mezunu 2.500 kadın polis memuru adayı alınacak. Kadın polis adayları ilan sonrasında başvuru tarihi ve şartları araştırmaya başladı. Peki, polis alımı başvuruları ne zaman alınacak? Polis Akademisi (PA) 2500 kadın polis alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?

POMEM alım başvuru şartları ve tarihleri 2019 son dakika araştırılan konular arasında yer alıyor. 24. POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde 2 bin 500 kadın polis alımı yapılacağını duyurmuştu. Bu müjdenin ardından POMEM alımı başvuru kılavuzu araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar başvuru şartlarını öğrenmek istiyorlar. Kurum tarafından yapılan açıklamada 2500 polis alımının lisans mezunları arasından yapılacağı ve ön başvuru tarihlerinin ve sınava ilişkin esasların Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edileceği belirtildi. Bu polis alımları, 81 il 700 Polis Merkezi Amirliğinde “Polis Merkezi Amirliği Etik Davranış İlkeleri” doğrultusunda “Güven Masası” uygulaması doğrultusunda gerçekleştirilecektir. POMEM alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sınav duyurusu ile ilgili kurumun resmi internet sitesi üzerinden aşağıdaki açıklama gerçekleştirildi:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Makamının talimatlarıyla, Polis Merkezi Amirliklerine müracaat için gelen vatandaşlarımızla en üst düzeyde iletişim kurulması ile taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınması amacıyla vatandaşların güler yüzle, güven verici ve beklentilere odaklanan bir şekilde karşılanarak hem Polis Merkezi Amirliklerindeki, hem de Polis Merkezleri Amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi için 81 il 700 Polis Merkezi Amirliğinde “Polis Merkezi Amirliği Etik Davranış İlkeleri” doğrultusunda “Güven Masası” uygulaması hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda, başta Polis Merkezi Amirliklerimizde olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerimizin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

Polis alımı 2019 başvuru şartları neler?

Henüz 24. POMEM alımı ile ilgili kılavuz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile beraber başvuru şartları da belli olacak. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

Daha önceki alımlarda istenilen şartlar şu şekildeydi:

- T.C. vatandaşı olmak,

- Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden 70 taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

- Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

- Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.