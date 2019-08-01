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Polonya’nın BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı başladı

Polonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı’nı devraldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:30
Polonya’nın BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı başladı

Polonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı’nı devraldı.


Polonya bugün itibarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı’nı devraldı. Bu vesileyle BM Güvenlik Konseyi’ndeki diplomatlarla bir araya gelen Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz kendileri için öncelikli çalışma alanının uluslararası insancıl hukukla da yakından ilgili olan silahlı çatışmalarda sivillerin korunması olduğunu ifade etti. Yıl sonuna kadar sürecek olan dönem başkanlığı süresince öncelikli olarak ayrımcılık ve askeri eylemler dolayısıyla en büyük mağduriyete maruz kalan çocuklar, kadınlar, engelliler ve dini azınlıklara yoğunlaşacaklarını belirten Jacek Czaputowicz, uluslararası insancıl hukuk, çatışmalı bölgelerdeki sivillerin korunması ve Polonya’nın yakın çevresindeki güvenlik durumu konularının ülke olarak kendileri için de uluslararası hukuka bağlılığın değişmez koşulları olduğunu aktardı.


Polonya’nın dönem başkanlığı boyunca ilk olarak 2 Ağustos Cuma günü BM Güvenlik Konseyi’nde gerçekleştirilecek açık oturumla silahlı çatışma bölgesindeki çocukların durumu ele anılacak olup, 13 Ağustos Salı günü ise uluslararası insancıl hukuk hakkında üst düzey bir bilgilendirme toplantısı yapılacak. 22 Ağustos Perşembe günü ise Ortadoğu’daki güvenlik durumuyla ilgili sorunları ele alan bir oturum gerçekleştirilecek.


Geçtiğimiz Mayıs ayında BM Genel Kurul kararıyla kabul edilen 22 Ağustos Uluslararası Dini Şiddet Eylemlerinin Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla da yine aynı gün dini azınlıklara mensup kişilerin güvenliğine yönelik resmi olmayan bir toplantı da yapılacak.


Polonya 2018 Mayıs ayının ardından ikinci kez BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı’nı üstleniyor. Polonya’nın BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği ise 1 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:30
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