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Polonya'nın bağımsızlığının 100. yıl dönümü

13 Aralık 2018 Perşembe 22:27
Polonya'nın bağımsızlığının 100. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin bağımsızlığını yeniden kazanmasının 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle konser düzenledi.

Ankara'da Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ndeki etkinliğe, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Rokicki ile eşi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile eşi ve çok sayıda sanatsever katıldı.

İstiklal Marşı ve Polonya Milli Marşının çalınmasıyla başlayan konser, Maslahatgüzar Rokicki'nin konuşmasıyla devam etti.

Robert Rokicki, Polonya'nın bağımsızlığı için savaşmış ve ülkenin daha iyi yerlere gelebilmesi için çaba göstermiş herkese teşekkürlerini ileterek, "Ben ayrıca Polonya'nın 3 süper güç tarafından köleleştirildiği dönemde bize desteklerini esirgemeyen Türk dostlarımıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye her zaman Polonyalı göçmenleri sıcak karşılayan bir ülke olmuştur ve resmi olarak da ülkenin bölünmesini kabul etmemiştir." ifadesini kullandı.

Konserde, Polonyalı soprano Elzbieta Nowotarska Lesniak ve piyanist Marek Drewnowski sahne aldı. Sanatçılar, performanslarıyla sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 22:27
  1. 100. yıl
  2. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi
  3. Polonya

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