Polonyalı Müslümanlar'dan Diyanet'e teşekkür ziyareti

ANKARA (AA) - Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Tomas Miskiyeviç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti.



Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Miskiyeviç'i makamında kabul etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, din eğitimi ve dini yayınlar noktasında Diyanet İşleri Başkanlığının desteğinin artarak devam edeceğini belirtti.

Uluslararası İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası İlahiyat Fakültesi'nde Balkan ve Avrupa ülkelerinden birçok öğrencinin olduğunu aktaran Erbaş, "Bu noktada eğer bize öğrenci gönderebilirseniz biz memnuniyetle onları doğru dini bilgi ile donatırız. Onlar tekrar ülkelerine dönerler. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu öğrencilerin tüm masraflarını karşılıyoruz." bilgisini verdi.

Polonyalı Müslümanlar için "Dinimi Öğreniyorum, Kitabımı Öğreniyorum, Peygamberimi Öğreniyorum, İbadetlerimi Öğreniyorum ve Ahlakımı Öğreniyorum" serisinin Lehçe'ye çevrildiğini aktaran Erbaş, Temel Dini Bilgiler kitabının da Lehçe'ye çevrildiğini ve yakında gönderileceğini kaydetti.

Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Tomas Miskiyeviç ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Erbaş'a, din eğitimi ve dini yayınlar alanında verdikleri destekler için teşekkür etti.



Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle din eğitimlerinin daha da geliştiğini belirten Miskiyeviç, "Özellikle Diyanet'in desteğiyle Kur'an-ı Kerim'in lehçe mealinin hazırlanması Polonyalı Müslümanlar için çok önemli. Polonya'da müftülük tarafından hazırlanan ilk Kur'an-ı Kerim meali sizin sayenizde oldu." ifadelerini kullandı.



Miskiyeviç, Erbaş'a Diyanet'in desteği ile hazırladıkları Lehçe Kuran'ı Kerim mealini hediye etti.



Kabulde, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.