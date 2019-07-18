0553 313 94 23

Polonyalı Müslümanlar'dan Diyanet'e teşekkür ziyareti

Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Tomas Miskiyeviç, Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle çıkarılan Lehçe Kur'an-ı Kerim Meali için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:25
Polonyalı Müslümanlar'dan Diyanet'e teşekkür ziyareti

ANKARA (AA) - Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Tomas Miskiyeviç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Miskiyeviç'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, din eğitimi ve dini yayınlar noktasında Diyanet İşleri Başkanlığının desteğinin artarak devam edeceğini belirtti.

Uluslararası İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası İlahiyat Fakültesi'nde Balkan ve Avrupa ülkelerinden birçok öğrencinin olduğunu aktaran Erbaş, "Bu noktada eğer bize öğrenci gönderebilirseniz biz memnuniyetle onları doğru dini bilgi ile donatırız. Onlar tekrar ülkelerine dönerler. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu öğrencilerin tüm masraflarını karşılıyoruz." bilgisini verdi.

Polonyalı Müslümanlar için "Dinimi Öğreniyorum, Kitabımı Öğreniyorum, Peygamberimi Öğreniyorum, İbadetlerimi Öğreniyorum ve Ahlakımı Öğreniyorum" serisinin Lehçe'ye çevrildiğini aktaran Erbaş, Temel Dini Bilgiler kitabının da Lehçe'ye çevrildiğini ve yakında gönderileceğini kaydetti.

Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Tomas Miskiyeviç ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Erbaş'a, din eğitimi ve dini yayınlar alanında verdikleri destekler için teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle din eğitimlerinin daha da geliştiğini belirten Miskiyeviç, "Özellikle Diyanet'in desteğiyle Kur'an-ı Kerim'in lehçe mealinin hazırlanması Polonyalı Müslümanlar için çok önemli. Polonya'da müftülük tarafından hazırlanan ilk Kur'an-ı Kerim meali sizin sayenizde oldu." ifadelerini kullandı.

Miskiyeviç, Erbaş'a Diyanet'in desteği ile hazırladıkları Lehçe Kuran'ı Kerim mealini hediye etti.

Kabulde, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:25
  1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  2. Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Tomas Miskiyeviç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu şampuan bebeklerinizin yüzünü güldürecek!
    1. Bu şampuan bebeklerinizin yüzünü..
    2. Atakum Belediyesinden ‘e- kurban..
    3. Banyodan su sızma cinayeti davası..
    4. GÜNCELLEME 2 - Japonya'da animasyon..
    5. Kandahar’da Emniyet Müdürlüğüne bomba..
    6. Arazide yangın çıktı, başkanın makam..
    7. Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
    8. New York borsası düşüşle açıldı
    9. Yeni Malatyaspor Guilherme’yi açıkladı
    10. ÖSYM tarafından, YKS'de TYT ile..
    11. "FETÖ her ne kadar karmaşık bir yapı..
    12. Tuncer Cücenoğlu'nun vefatı
    13. Tırların dorselerindeki soğutucu..
    14. Sazlık alandaki obruk korkutuyor
    15. Eski Hububatçılar Birliği üyelerinin..
    16. Cizre’de ilk yardım semineri
    17. Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye..
    18. Park halindeki otomobil yandı
    19. Kayseri OSB’de “Endonezya İş Forumu..
    20. Aynı iş yerini ikinci kez kurşunlayan..
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’