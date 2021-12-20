Polonyalı askere İlk kez bir göçmeni nasıl öldürdüğü soruldu: 'Yüze bakmıyor, sadece göğsünü hedef alıyorduk”

Polonyalı asker Emil Çeçko, Belarus devlet televizyonuna açıklamasında, Polonya kolluk kuvvetlerini sistematik olarak göçmenleri öldürmekle suçladı. Eski asker, Kızılhaç’ın Balarus-Polonya sınırındaki durumu araştırması gerektiğini söyledi.

Belarus devlet televizyonu Belarus 1, Polonyalı askerle yaptığı röportajın yeni bölümünü yayınladı.

Çeçko, “Onlar önce ilk grubu çıkarıyordu, onları öldürüyordu. Sonra ikinci grubu, onları da öldürüyorlardı. Ben de yaptım, ateş açtım” diye anlattı.

Çeçko, ilk kez bir göçmeni nasıl öldürdüğünü hatırlayıp hatırlamadığı sorusuna, bunun mayıs sonunda yaşandığını belirterek, “Bu insanların yüzlerini unutmak mümkün değil, ama sadece öldürmemiz emredilen ilk insanların. Sonra artık yüze bakmıyor, sadece göğsünü hedef alıyorduk” ifadesini kullandı.