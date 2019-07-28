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Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Sürat Pateni Milli Takımı, üçüncü etap yaz gelişim kampına Erzurum’da devam ediyor.

28 Temmuz 2019 Pazar 09:01
Polonyalı antrenör Anna Lukanova sporcuların ‘annesi’ oldu

Sürat Pateni Milli Takımı, üçüncü etap yaz gelişim kampına Erzurum’da devam ediyor. Baş antrenör Anna Lukanova yönetimindeki Milliler, günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.


Üçüncü etap yaz gelişim kampı için Erzurum’u tercih eden Sürat Pateni Milli takımı ile yabancı sporcular, Anadolu’nun Zirvesi’nde güç depoluyor. Baş Antrenör olan Anna Lukonova, sporculara hem antrenörlük hem de annelik yapıyor.


Erzurum 3 binlik buz hokeyi salonunda devam eden kampta teknikleriyle sporculara yön veren Anna Lukonova, antrenmanlar sırasında hızını alamayarak kenardaki yastıklara çarpan Short Track milli sporcusu ile adeta annesi gibi ilgilendi. Baş Antrenör Lukonova, çarpmanın etkisi ile bel bölgesini inciten milli sporcunun koluna girerek pist dışına çıkardı.



“Erzurum’da kendimi Polonya’da hissetmediğim gibi hissediyorum”


Takımdakiler ile birlikte ağlayıp birlikte sevindiğini ifade eden Baş Antrenör Anna Lukonova, "Erzurum’da kamp yatmaktan her zaman memnunum. Ama bu sene biraz daha farklı bir buz pistindeyiz. Normal de burada kamp yapmıyoruz. Havanın sıcaklığı ile buzlar eridi. Biraz bu sıkıntımız var. Ama şu anda kampımız güzel gidiyor. Ben eğer takımla çalışıyorsam onlarla yakın oluyorum. Yakınlıkta tabii ki de eğer onlara bir şey olursa onlarla birlikte ağlıyorum eğer onlar seviniyorsa onlarla birlikte seviniyorum. Bu antrenörlükle gelen bir şey. Türkiye’yi çok seviyorum, buradaki insanlar çok sıcak kanlı. Erzurum’u çok seviyorum. Burada kendimi Polonya’da hissetmediğim gibi hissediyorum. Burada kendimi daha rahat hissediyorum" dedi.


8 yıldır bu branşta olduğunu belirten BESYO öğrencisi Short Track milli takım sporcusu Fırat Yardımcı, “Antrenmanlarımız yoğun tempo ve ağırlıklı geçiyor. Hedeflerimize yönelik antrenmanlar var, sürekli kamplar içerisindeyiz. Bir kamptan diğer kampa katılıyoruz. Buradan çıkıp Ankara’daki teste katılıp testten sonra tekrar Polonya’da olan kampımıza katılacağız. Antrenörümüzden çok memnunuz. Önceden tanımıyordum, yarışmalarda görüyorduk ama hiç tahmin etmemiştim beraber çalışacağımızı” diye konuştu.



“Hem Antrenör hem anne”


Anna Lukonoa ile çalıştıkları için çok memnun olduğunu dile getiren Yardımcı, “Çok bilinçli, çok bilimsel çalışan bir antrenörümüz var. Bizim halimizden anlayıp bize destek çıkan iyi bir antrenörümüz ve yardımcı antrenörlerimiz var. Hem antrenörümüz hem de annemiz oluyor. Kökeni Bulgaristan’dan geldiği için rahatlıkla bize anlayış gösterip ve bizim kültürümüze yabancılık çekmiyor, herhangi bir sorun yaşamıyor” şeklinde konuştu.


Antrenman sonrası da sporculardan ilgisini eksik etmeyen Anna Lukonova, sporcuların patenlerini tek tek kontrol ederek ölçümünü yapıyor.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 09:01
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