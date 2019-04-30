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Polonya'dan Rusya açıklaması

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz:- "Orta Avrupa ülkeleri için ana tehdit Rusya ve bu ülkenin izlediği agresif politika"

30 Nisan 2019 Salı 23:59
Polonya'dan Rusya açıklaması

VARŞOVA (AA) - Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Orta Avrupa için ana tehdidin Rusya olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Czaputowicz, başkent Varşova'da Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada Rusya'ya yönelik açıklamada bulundu.

Ülkesinin Rusya konusunda Letonya ile benzer görüşlere sahip olduğunu belirten Czaputowicz, ''Tehditleri benzer şekilde değerlediriyoruz. Orta Avrupa ülkeleri için ana tehdit Rusya ve bu ülkenin izlediği agresif politika.'' diye konuştu.

Czaputowicz ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Belarus ve Moldova (Doğu Ortaklık ülkeleri) ile iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Rinkevics ise Polonya askerlerinin NATO kapsamında Letonya'da görev yapmalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

ABD askerlerinin bölgede görev almasını desteklediklerini de vurgulayan Rinkevics, Polonya ve ABD arasındaki diyaloğun Orta Avrupa bölgesinin güvenliğinin sağlanması konusunda önemli olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 23:59
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