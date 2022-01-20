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Korona Virüs Polonya'da vaka sayıları rekor kırdı
Korona Virüs

Polonya'da vaka sayıları rekor kırdı

Polonya'da son 24 saatte 30 bin 586 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 00:01:00 -
Polonya'da vaka sayıları rekor kırdı

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski düzenlediği basın toplantısında son 24 saatte ülkede 30 bin 586 korona virüs vakasının tespit edildiğini, bu sayının 5. dalganın başladığının kanıtı olmasının yanı sıra önümüzdeki günlerde vaka sayılarının dinamik şekilde artacağının göstergesi olduğunu ifade etti. Bugüne kadar tespit edilen en yüksek vaka sayısının 30 binin altında olduğunu hatırlatan Sağlık Bakanı Niedzielski, önümüzdeki hafta günlük 50 binin üzerinde vaka beklediklerini vurguladı. Bu durumun sağlık sistemi üzerinde büyük bir risk oluşturacağını aktaran Bakan Niedzielski, hükümet olarak kamu çalışanlarının uzaktan çalışması kararı aldıklarını, konuya ilişkin kararnamenin ise önümüzdeki birkaç gün içinde hazır olacağını söyledi. Niedzielski, ülkedeki tüm işverenlere ise işin niteliği elverdiği ölçüde çalışanlarını uzaktan çalıştırmalarını istedi.

Polonya'da günlük vaka sayısının 100 bini aşması bekleniyor

Omicron mutasyonu kaynaklı vakaların gün geçtikçe arttığı ülkede yapılan analizler neticesinde en kötü senaryoya göre Şubat ayının ikinci yarısında günlük vaka sayılarının 140 bini bulabileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç halinde ordudan yardım almak için çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti. Ülkede son 24 saatte 375 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 103 bin 62'ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 373 bin 718 olarak açıklandı.

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