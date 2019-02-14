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Polonya'da Orta Doğu konulu konferans

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Orta Doğu barışı planını İsrail seçimlerinden sonra açıklayacaklarını duyurdu

14 Şubat 2019 Perşembe 21:49
Polonya'da Orta Doğu konulu konferans

VARŞOVA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Washington yönetiminin, Orta Doğu'da "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı planı, İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak genel seçimlerden sonra açıklayacağını bildirdi.

Polonya'da, ABD öncülüğünde düzenlenen Orta Doğu konulu konferansa katılan Kushner, katılımcılara Trump yönetiminin Orta Doğu barışı için hazırladığı plan hakkında bilgi verdi.

Kushner, "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdıkları planı, İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak genel seçimlerden sonra açıklayacaklarını belirtti ancak planın ayrıntılarına değinmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu, Kushner'den, 1967'de ele geçirdiği topraklardan geri çekilmesi karşılığında Arapların İsrail'i tanıması önerisinde bulunan 2002 tarihli Suudi Barış İnisiyatifi'ne atıf dışında yeni bir şey duymadığını dile getirdi.

Suudi Barış İnisiyatifi'nin o dönemde bir anlam içerdiğini ancak bugüne uygun olmadığını ifade eden Netanyahu, planının açıklanmasını dört gözle beklediklerini söyledi.

İsrail Başbakanı, İsrail'in, ABD'nin barış önerisi çerçevesinde tavizde bulunup bulunmayacağı konusunda açıklama yapmadı.

Filistin yönetimi, Trump'ın başında olduğu Beyaz Saray'ın, İsrail yanlısı bir tutum izlediğini belirterek, planı önceden reddetmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rdeneh, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletiyle sonuçlanacak barışçıl çözüm olmadan Orta Doğu'ya barış ve istikrarın gelmeyeceğini bildirmişti.

Polonya'da, ABD öncülüğünde düzenlenen Orta Doğu konulu konferansta, İran'ın yanı sıra İsrail-Filistin sorunu, terör örgütü DEAŞ ile mücadele, Suriye ve Yemen konularının ele alınması planlanıyordu.

Dün başlayıp bugün sona eren konferansta, İsrail'i Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo temsil etmiş, birçok Arap ülkesi ile Fransa ve Almanya, bakanlar düzeyinde katılmıştı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Rusya, Çin ve Filistin'in katılmadığı konferansta, ele alınacak meselelerle ilgili somut eylem planına dair herhangi bir imada bulunulmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk etapta konferansta İran meselesine odaklanılacağını açıklamıştı. Bazı davetlilerin, İran odaklı bir etkinliğe katılma konusunda tereddüt etmesi üzerine organizatörler konferansın gündemini genişletmişti.

Avrupa'da birçok ülke, ABD'nin geçen yıl geri çekilmesinin ardından İran ile 2015'te varılan nükleer anlaşmayı muhafaza etmeye çalışıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, konferansı, "İsrail'in, Filistin halkına karşı işlediği suçları doğal bir vakıaya dönüştürme çabası" olarak değerlendirmiş, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de "İran karşıtı umutsuz bir sirk" olarak nitelendirmişti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 21:49
  1. Filistin
  2. İsrail
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  4. Polonya

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