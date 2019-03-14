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Polonya'da, öldürülen Türk öğrenci için tören düzenlendi

14 Mart 2019 Perşembe 19:20
Polonya'da, öldürülen Türk öğrenci için tören düzenlendi

VARŞOVA (AA) - Polonya'da, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türk öğrenci Furkan Kocaman için Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, 9 Mart'ta uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman (21) için Büyükelçilikte düzenlenen törene Büyükelçilik mensuplarının yanı sıra vatandaşların da katıldığı belirtildi.

Açıklamada, törende Büyükelçi Tunç Üğdül'ün, ''Hayatının baharında gencecik bir öğrencimizin, böylesine gaddar bir saldırı sonucunda aramızdan zamansız ayrılması Polonya'daki vatandaşlarımızı ve Türk milletini derinden sarstı ve tepkiler yarattı.'' ifadesini kullandığı bildirildi.

Cinayet hakkında Polonya makamlarından bilgi beklediklerini belirten Üğdül, Kocaman'ın ailesi ve yakınları başta olmak üzere tüm Türk halkına başsağlığı diledi.

Açıklamada ayrıca, cenazenin bu akşam Türkiye'ye gönderileceği ifade edildi.

Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Furkan Kocaman, öğrenci değişim programı Erasmus kapsamında gittiği Polonya'da 9 Mart'ta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 19:20
  1. bıçaklı saldırı
  2. cinayet
  3. Polonya
  4. Türk öğrenci

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