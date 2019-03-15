Polonya’da öldürülen Furkan’ın cenazesi Konya’ya getirildi Polonya’da bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Furkan Kocaman’ın cenazesi Konya’ya getirildi.

Polonya’da bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Furkan Kocaman’ın cenazesi Konya’ya getirildi.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2’nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya’nın Wroclaw kentinde geçen 9 Mart günü bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Kocaman’ın katil zanlısı olan PKK sempatizanı Muhammet Emektar ise olaydan sonra yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Furkan Kocaman’ın cenazesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Polonya’dan uçakla ilk önce İstanbul’a ardından Sağlık Bakanlığına ait uçakla memleketi Konya’ya getirildi. Konya Havalimanında Furkan’ın babası Celalettin ve annesi Ayşegül Kocaman, kardeşi, Köprübaşı Mahallesi Muhtarı dedesi Hüseyin Özgül ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Furkan Kocaman’ın Türk Bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına alınarak Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Kocaman’ın cenazesi Cuma namazını müteakip Hacı Fettah Mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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