0553 313 94 23

Polonya’da öldürülen Furkan, Konya’da son yolculuğuna uğurlandı

Erasmus eğitimi için bulunduğu Polonya’da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Furkan Kocaman’ın cenazesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da katıldığı cenaze namazının ardından memleketi Konya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

15 Mart 2019 Cuma 15:30
Polonya’da öldürülen Furkan, Konya’da son yolculuğuna uğurlandı

Erasmus eğitimi için bulunduğu Polonya’da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Furkan Kocaman’ın cenazesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da katıldığı cenaze namazının ardından memleketi Konya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında bir süre önce gittiği Polonya’nın Wroclaw kentinde geçen 9 Mart günü bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Kocaman’ın katil zanlısı olan PKK sempatizanı Muhammet Emektar ise olaydan sonra yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Furkan Kocaman’ın cenazesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Polonya’dan uçakla ilk önce İstanbul’a ardından bugün sabah erken saatlerde Sağlık Bakanlığına ait uçakla memleketi Konya’ya getirildi. Furkan Kocaman için Külahçı Camii’nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kocaman’ın ailesi Türk bayrağına sarılı tabutun başında beklerken büyük üzüntü yaşadı. Cenaze namazına katılmak için gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kocaman’ın ailesine taziyelerini iletti.


Cenaze namazına, Furkan Kocaman’ın babası Celalettin Kocaman, dedesi Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Özgül, abisi Mehmet Kocaman, ailesi, yakınları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Cenaze namazının kılınmasının ardından Kocaman’ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda Hacı Fettah Mezarlığı’na götürülerek dualarla defnedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:30
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATSO’dan Tıp Bayramı ziyareti
    1. ATSO’dan Tıp Bayramı ziyareti
    2. Ukrayna: “Yeni Zelanda’daki aşağılık..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda’da..
    4. Bakan Albayrak'tan dolar kuru açıklaması
    5. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
    6. Okul servisinde unutulan Alperen'in..
    7. Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer..
    8. Siverek’te Yeni Zelanda Şehitleri için..
    9. "Türkiye'nin turizmde rekor kıracağını..
    10. Bitlis’te ‘Adli Kolluk Koordinasyon’..
    11. "Filistinlilerin kanının seçim..
    12. Malatya’da askerin son yemeği hoşaf..
    13. 'Saddam' Hatay'da yakayı ele verdi!
    14. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    15. ANALİZ - Belçika’nın imtiyazlı terör..
    16. Risk merkezi raporu başvurusu e-Devlet..
    17. AK Parti seçim bürosunu ziyaret eden..
    18. Karaman’da elma çalıştayı düzenlendi
    19. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    20. Seyrantepe TEM otoyolu kenarında..
    21. Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı..
    22. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    23. Diyarbakır’dan Yeni Zelanda’daki..
    24. Adıyaman Üniversitesinde enerji konusu..
    25. AK Parti'nin Gaziantep mitingi
    26. Çocukta öksürüğü önemseyin
    27. İşte merak edilen ilçenin anket sonucu!
    28. Bakan Dönmez: "Ezana ve bayrağa..
    29. Başkan Akkaya: “En fazla hibe..
    30. Türkiye’de her 6-7 kişiden biri böbrek..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!