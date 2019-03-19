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Polonya’da öldürülen Furkan Kocaman’ın ismi okulunda yaşatılacak

Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya’nın Wroclaw şehrinde bir alışveriş merkezinde uğradığı hain saldırı sonucu hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler öğrencisi Furkan Kocaman ismi fakültede bir dersliğe verildi.

19 Mart 2019 Salı 14:03
Polonya’da öldürülen Furkan Kocaman’ın ismi okulunda yaşatılacak

Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya’nın Wroclaw şehrinde bir alışveriş merkezinde uğradığı hain saldırı sonucu hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler öğrencisi Furkan Kocaman ismi fakültede bir dersliğe verildi.


Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Furkan Kocaman’ın isminin verildiği dersliğin önünde düzenlenen törene SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay, Furkan Kocaman’ın Ailesi, Dekan Yardımcıları,Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şaban Çalış,Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Gölcü, akademisyenler ve arkadaşları katıldı.


Üzüntüsünü dile getiren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay, “Eğitim hayatı boyunca vatana, millete, hayırlı bir evlat olsun diye yetiştirir, üzerine titrersiniz. Tek bir amacınız vardır; iyi bir insan olması, vatanına milletine saygılı bir insan olmasıdır. Hatta bununla da kalmaz başka ülkelere eğitim ve öğretim görmesi, dahi iyi yetişmesi, vatanına, milletine daha iyi hizmet etmesi için gönderirsiniz. Ama bir kanlı katil gelir, çocuğunuzu sizden alır. İşte bu sözün bittiği bir yerdir. Ama Furkan, inşallah hepimizin kalbinde ve burada hep yaşayacak. Bu vatan var olduğu müddetçe de Furkanlar daima yaşayacak. Ebediyete uğurladığımız evladımıza elimizden bu kadarı geliyor. Onu burada en azından eğitim öğretim görmüş olduğu fakültede yaşatmaktır. Bu acımızı teselli eder mi bilemiyorum ama söz bazen bitiyor. Herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” diye konuştu.


Furkan Kocaman’ın halası Leyla Kocaman, “Bizim aile olarak müthiş bir kaybımız var tarifi imkânsız, biz her şeyimizi kaybettik. Ama inanın bu ülke de çok büyük bir geleceğini kaybetti. Furkan, o kadar değerli bir çocuktu ki sınıf arkadaşları Furkan’ı yakından tanır. Furkan, bu ülkenin ihtiyaç duyduğu gelecek nesil için siz gençler için bulunmaz bir örnektir. Dünyanın en iyi insanlarından biriydi, zaten o yüzden cennete doğru yürüdü. Aile olarak bize büyük bir gurur bıraktı. Hepimizin başı sağ olsun. Acımıza ortak olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.


SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, “İçimizde sevgisini anıt gibi yükselttiğimiz evladımızın şehadetine şahit olduk. Rabbim şehadetini makbul, makamını ali, mekânını cennet eylesin. Dün yavrumuzun ailesi, Kocaman ailesiydi, bugün yavrumuzun ailesi milletimiz oldu. Bu şehadet yolunda yürüyebilme erdemini gösteren yavrumuza Rabbimizden rahmet diliyoruz. Ama asıl ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına sabr-ı cemil niyaz etmesi için Rabbimize yalvarıyoruz. Bir evladımızın yangınını gönlümüze kor ateşler gibi düşürdük. Bu ateşi söndürebilecek bir söz yok. Ancak Rabbimiz buyuruyor; ‘Şehit olanlarınız Peygamberlerden sonra en şerefli insanlardır’ Şerefli bir evlada sahip olabilmenin onurunu, şerefli bir arkadaşa, şerefli bir öğrenciye sahip olabilmenin onurunu Rabbim bizlere lütfeyledi. Bu millet kendisine değer vermiş, hizmet etmiş ve onurlandırmış insanları hayırla yad edecek kadar vefakar bir millettir. Aynı zamanda hainlik edenlerin boyunlarını kesebilecek kadar da yiğit bir millettir. Bu yiğit milletin yiğit evladını hayırla yâd etmenin onurunu Rabbim bizlere lütuf eylesin. Bütün öğretim üyesi arkadaşlarımıza ve öğrenci kardeşlerimize Furkan’ın duruşu kendileri için erdem olsun. Furkan’ın duruşu ve yaşayışı onlar için örnek olsun diye örnek konulmuş bir sınıf olarak algılamanızı istiyoruz. Bu konuya vesile olan sayın dekanımıza, bölüm başkanlarımıza bu süreci bize lütfeden ailemize Furkan için dua eden ve örnek gösterebilecek olan siz sevgili gençlerimize tekrar teşekkür ediyoruz”


Yapılan dualarla Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde bir dersliğe Furkan Kocaman’ın ismi verildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:03
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