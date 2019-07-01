Polonya’da maden ocağında göçük: 3 ölü, 6 yaralı
Polonya’nın Katoviçe kentindeki bir madende meydana gelen göçükte 3 madenci öldü, 6 madenci yaralandı.01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:04
Polonya’nın Katoviçe kentindeki bir madende meydana gelen göçükte 3 madenci öldü, 6 madenci yaralandı.
Polonya’nın güneybatısında yer alan Katowice kentindeki Murcki-Staszic taşkömürü madeninde göçük meydana geldi. Polonya Madencilik Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra meydana gelen göçük nedeniyle 10 madenci mahsur kaldı. Yetkililer 3 madencinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Olay üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, saat 17.00 civarında ilk madenci grubuna ulaşıldı. 3 madencinin göçük altından çıkaran ekipler daha sonra 4 madenciyi de yaralı olarak kurtarmayı başardı. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler daha sonra 3 madencinin cansız bedenine ulaştı.
Madende arama-kurtarma çalışmaları sona ererken, yaralanan 7 madenci ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
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