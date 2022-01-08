Polonya'da ekonomik tedirginlik: Enflasyonla mücadele için...
Polonya'da parasal sıkılaşma döngüsü devam ederken Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin enflasyonla mücadele için yeni önlemler açıklayacağı duyuruldu.
Enflasyondaki yükseliş ülkelerin gündeminden düşmüyor. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Muller, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin Salı günü enflasyonla mücadele için ilave önlemler açıklamasının beklendiğini söyledi.
Bir radyo mülakatında konuşan Muller, enflasyonun yükselmeye devam etmesi durumunda enflasyonla mücadele paketinin genişletilebileceğini aktardı.
Cuma günü Başbakan Morawiecki akaryakıta uygulanan KDV indirimine vurgu yapmıştı.
Ülkede enflasyon 20 yılın zirvesine çıkarken, hükümet vergi indirimleriyle enflasyonla mücadele etmeye çabalıyor. Cuma günü gelen son rakama göre Aralık'ta enflasyon yüzde 8,6 oldu.
Hükümetin enflasyonla mücadele gündemi ağırlık kazanırken ülkede merkez bankası da parasal sıkılaşma döngüsüne devam ediyor.
Polonya Merkez Bankası Salı günü politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 2,25 seviyesine çıkardı. Banka daha fazla sıkılaşmanın da geleceği sinyalini verdi.