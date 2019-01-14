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Polonya'da bıçaklanan belediye başkanı yaşamını yitirdi

Katıldığı yardım etkinliğinde bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz hayatını kaybetti

14 Ocak 2019 Pazartesi 18:42
Polonya'da bıçaklanan belediye başkanı yaşamını yitirdi

VARŞOVA (AA) - Polonya'da bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz hayatını kaybetti.

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, Gdansk Tıp Fakültesi Hastanesi önünde yaptığı konuşmada, bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz'in hayatını kaybettiğini söyledi.

Adamowicz, ülkenin en büyük yardım kuruluşlarından Büyük Noel Yardım Orkestrası'nın kentte düzenlediği etkinlikte konuşma yaptığı sırada bir kişi tarafından bıçaklanmıştı.

Kalbine ve karın bölgesine çok sayıda bıçak darbesi alan Adamowicz, Gdansk Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan 27 yaşındaki saldırganın, daha önce banka soygunu gibi suçlardan sabıka kaydı bulunduğu ve saldırıyı "siyasi öç almak amacıyla" gerçekleştirdiğini söylediği kaydedilmişti.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen saldırganın, geçmişte başka suç nedeniyle hapis cezası almasından Adamowicz'in Sivil Platform Partisini sorumlu tuttuğu aktarılmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 18:42
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