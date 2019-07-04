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Polonya'da "Batı Balkanlar Zirvesi"

Poznan'da düzenlenen iki günlük zirveye, AB yetkilileri ile Batı Balkan ülkelerinden bakanlar katılıyor- AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn:- "Batı Balkanlar, Avrupa'nın bir parçasıdır. Ortak geçmiş, coğrafya ve kültür mirasının yanı sıra ortak imkan ve sorunları da paylaşıyoruz"

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:49
Polonya'da "Batı Balkanlar Zirvesi"

POZNAN (AA) - Polonya'nın Poznan şehrinde düzenlenen "Batı Balkanlar Zirvesi" başladı.

Batı Balkan ülkelerinden hükümet temsilcileri ile Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin bir araya geldiği zirvede, bu ülkelerin AB'ye üyelik süreçlerinin ekonomik ve güvenlik boyutları ile bölge ülkeleri arasındaki sorunların ele alınması planlanıyor.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin Avrupa için önemine işaret ederek, "Batı Balkanlar, Avrupa'nın bir parçasıdır. Ortak geçmiş, coğrafya ve kültür mirasının yanı sıra ortak imkan ve sorunları da paylaşıyoruz. Bizler, birbirimize bağlıyız." dedi.

Hahn, görevi süresince Batı Balkan ülkeleriyle başarılı bir yol izlediklerini belirterek, "AB Komisyonunun, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelerin başlatılması önerisini destekliyorum. Avrupa Konseyi de ekimde bu pozitif yaklaşımımızı kabul edecektir." diye konuştu.

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz de Batı Balkanlar'ın AB'ye istikrar ve kalkınma sağlayacağına inandığını dile getirerek, "Batı Balkan ülkeleri olmadan Avrupa'nın hem coğrafi hem de jeopolitik anlamda tam olduğunu söyleyemeyiz." ifadesini kullandı.

İki gün sürecek zirveye, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj, Slovenya Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ve Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic katılıyor.


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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:49
  1. Batı Balkan
  2. Polonya
  3. zirve

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