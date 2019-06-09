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Polonya’da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol

Günlük hayatın ayrılmaz parçası haline gelen akıllı telefonların yayalar açısından tehlikeli durumlara yol açması üzerine Polonya’da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol yapıldı.

09 Haziran 2019 Pazar 09:31
Polonya’da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol

Günlük hayatın ayrılmaz parçası haline gelen akıllı telefonların yayalar açısından tehlikeli durumlara yol açması üzerine Polonya’da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol yapıldı.


Polonya’da yürürken akıllı telefonlarını ellerinden düşürmeyen yayaların daha güvenli şekilde internette sörf yapabilmeleri için başkent Varşova’da akıllı telefon yolu yapıldı. Ancak söz konusu yolu alışılmışın aksine Varşova Belediyesi değil vatandaşlar yaptı. Varşova Teknik Üniversitesinin bulunduğu Nowowiejska Sokağı’nda öğrencilerden kaynaklanan yoğun yaya trafiği, onların vazgeçilmezi akıllı telefonla birleşince kaldırımda rahat yürüyemeyen çevre sakinleri belediyenin bisiklet yolunun yanına kendi inisiyatifleriyle akıllı telefon yolu yaptı.


Beyaz bir çizgiyle yaya kısmından ayrılan akıllı telefon yolunda elindeki telefonun ışıldayan ekranına bakan adam resmi bulunuyor. Çevre sakinlerinin yaptığı yola tepkiler de farklı geldi. Kimileri böylesi bir yolun isabetli bir fikir olduğunu ifade ederken, kimileri ise gözünü telefondan ayıramayanların psikologa görünmesi gerektiğini söylüyor. Fikirler farklı olsa da akıllı telefon bağımlıları en azından Nowowiejska Sokağı’nda güvenle internette gezinebiliyorlar. Varşova Belediyesinin önümüzdeki günlerde Nowowiejska Sokak sakinlerinin uygulamasını tüm kente yayıp yaymayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 09:31
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