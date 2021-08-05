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Avrupa Polonya'da 2 tramvay çarpıştı: 30 yaralı
Avrupa

Polonya'da 2 tramvay çarpıştı: 30 yaralı

Polonya'nın Poznan kentinde iki tramvayın çarpışması sonucu 30'dan fazla kişi yaralandı. Polonya Basın Ajansının polis bilgilerine dayandırdığı haberine göre, kaza saat 11:45 sıralarında Poznan'daki Starolenka kavşağı bölgesinde meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 22:45:00 -
Polonya'da 2 tramvay çarpıştı: 30 yaralı

Ön verilere göre 12 numaralı tramvayın sürücüsü önündeki 7 numaralı tramvayın arka kısmına çarptı.

Çarpışma sonucunda en az 30 kişinin yaralandığı ardından yerel hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Kazanın nedenleri henüz belirlenemezken tramvay trafiği geçici olarak aksadı.

 

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