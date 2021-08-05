Polonya'da 2 tramvay çarpıştı: 30 yaralı
Polonya'nın Poznan kentinde iki tramvayın çarpışması sonucu 30'dan fazla kişi yaralandı. Polonya Basın Ajansının polis bilgilerine dayandırdığı haberine göre, kaza saat 11:45 sıralarında Poznan'daki Starolenka kavşağı bölgesinde meydana geldi.
Ön verilere göre 12 numaralı tramvayın sürücüsü önündeki 7 numaralı tramvayın arka kısmına çarptı.
Çarpışma sonucunda en az 30 kişinin yaralandığı ardından yerel hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
Kazanın nedenleri henüz belirlenemezken tramvay trafiği geçici olarak aksadı.