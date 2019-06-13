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Polonya’da 2 ayda 97 kişi boğuldu

Polonya’da yaklaşık 2 haftadır etkili olan Afrika sıcaklıkları can almaya devam ediyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:12
Polonya’da 2 ayda 97 kişi boğuldu

Polonya’da yaklaşık 2 haftadır etkili olan Afrika sıcaklıkları can almaya devam ediyor. Ülkede Nisan ayından bu yana 35 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle serinlemek için göl ve nehirlere giren 97 kişi boğularak hayatını kaybetti.


Polonya iki haftadır kavurucu sıcakların etkisi altında. Hava sıcaklığının yer yer gölgede 35 dereceyi gösterdiği ülkede vatandaşlar serinlemek için nehirlere ve göl kenarlarına akın etti. Ancak Afrika sıcakları beraberinde ölümü de getirdi. Haziran ayının başından bu yana ülkede sıcak havadan bunalarak suya giren 42 kişi boğularak hayatını kaybetti. Alkol tüketiminin ardından suya girme, bilmediği bölgede suya girme, yüzme bilmeme, boğulma vakalarının başlıca sebeplerini oluştururken ülkede 1 Nisan’dan bu yana boğulanların sayısı ise 97’ye ulaştı.


Bunaltıcı havanın 1 hafta daha etkisini sürdüreceğini belirten uzmanlar su ile şaka olmayacağı uyarısında bulunarak vatandaşlardan bilinçli davranmalarını istedi. Güvenli plajlarda yüzülmesini tavsiye eden uzmanlar, bu tür plajlarda suyun hareketlerinin öngörülebildiğini, suyun zeminin ne yapıda ve ne derinlikte olduğunun bilindiğini ifade etti.


Geçtiğimiz yıl 500 kişinin boğulduğu Polonya’da 2000 yılından bu yana ise 15 bini kişi boğularak yaşamını yitirdi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:12
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