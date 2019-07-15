0553 313 94 23

Polonya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül:- "Ortak tarihimizin büyük bölümünde iş birliği yaptığımız, birbirimizden dostluğumuzu esirgemediğimiz Polonya'dan da bu konuda (FETÖ ile mücadele) duyarlılık ve iş birliği beklemekteyiz"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:13
Polonya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

VARŞOVA (AA) - Polonya'nın başkenti Varşova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği binasında gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve milli marşların okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül, 15 Temmuz'un alışılagelmiş türden bir kalkışma değil demokratik topluma beklenmedik bir saldırı olduğunu söyledi.

Büyükelçi Üğdül, 15 Temmuz'un, Türk demokrasisi ve devleti için güç ve sebat sınavı olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin bu sınavdan başarıyla çıktığını ve bundan gurur duyduklarını ifade etti.

Atılan adımlar neticesinde FETÖ'nün Türkiye'deki ana omurgasının kırıldığını ve örgüt içinde de kırılmaların başladığını kaydeden Büyükelçi Üğdül, örgütün, yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalıştığını dolayısıyla Türkiye dışındaki FETÖ yapılanmalarıyla mücadelenin daha çok önem kazandığına dikkati çekti.

Büyükelçi Üğdül, üçüncü ülkelerde FETÖ'ye karşı oluşan farkındalığın, söz konusu ülkeler tarafından bu unsurların faaliyetlerinin yakından izlenmesi ve soruşturulması sonucunu da doğurduğunu, çeşitli ülkelerde FETÖ iltisaklı oluşumların giriştikleri yasa dışı işlerin ortaya çıkartıldığına vurgu yaptı.

Örgüt mensuplarının sınır dışı edildiğini, bu gelişmelerin yurt dışındaki örgüt üyeleri üzerindeki baskıyı arttırdığını belirten Büyükelçi Üğdül, şöyle devam etti:

"Ortak tarihimizin büyük bölümünde iş birliği yaptığımız, birbirimizden dostluğumuzu esirgemediğimiz Polonya'dan da bu konuda duyarlılık ve iş birliği beklemekteyiz. Türkiye ve Polonya'nın, gelişme potansiyelleri yüksek iki ülke olarak, diğer birçok alanda olduğu gibi önümüzdeki dönemde terörizmle mücadele ve güvenlik gibi ortak ilgi ve çıkar alanlarında iş birliğini en etkin şekilde sürdüreceklerine inancımız tamdır."

Üğdül, darbe girişiminde ve terörle mücadele ederken yurt savunmasında hayatını kaybeden şehit ve gazileri minnetle anarak, etkinliğe katılan Polonya vatandaşlarına da teşekkür etti.

Törene, Büyükelçilik mensupları ve ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Polonya Dışişleri Bakanlığından bir temsilci de katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:13
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. Polonya
  3. tören
  4. Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü
    1. Antalya’da 15 Temmuz Milli Birlik..
    2. İzmir 15 Temmuz’da tek yürek
    3. KKTC'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da
    5. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    6. Barcelona, Japon yeteneği renklerine..
    7. İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım..
    8. Mısır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    9. Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Gençler..
    10. Saç dökülmesi için hangi besinler..
    11. Vatandaşlar Atatürk Havalimanı’na akın..
    12. "Türkiye'de Darbelerin Anatomisi ve 15..
    13. Polonya'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    14. Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları..
    15. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik..
    16. Sporcular 15 Temmuz için pedal çevirdi
    17. "15 Temmuz darbe ve ihtilal değil,..
    18. Husilerden Suudi Arabistan'ın..
    19. Ayvalık’ta kaza: 4 yaralı
    20. Zonguldak’ta iki araç çarpıştı: 3..
    21. Özbekistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    22. S&P'den Türkiye'nin kredi notuyla..
    23. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey..
    24. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(15..
    25. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu..
    26. Gökhan Töre Yeni Malatyaspor’da
    27. Malazgirt’te 15 Temmuz Demokrasi ve..
    28. Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks..
    29. Terör propagandası yapan şahıs..
    30. Fatih Erbakan'dan '15 Temmuz' mesajı!
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”