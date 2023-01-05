Polonya LGBT'ye savaş açınca herkes üstüne gelmeye başladı! Almanya sorunu büyütüyor...

Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Arkadiusz Mularczyk, Almanya'nın Polonya'ya 2. Dünya Savaşı tazminatını ödemeyi kabul etmemesinin ardından Polanya'dan sert tepki geldi.

Polonya, 1939 ile 1945 yılları arasında süren Nazi işgali sırasında Adolf Hitler'in birlikleri tarafından işlenen cinayetler ve yıkımlar için Berlin'den 1.37 trilyon dolar tazminat talep ediyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, savaş zararları konusunun "kapandığınıı" ve Berlin'in konuyu yeniden müzakere etme niyetinde olmadığını söyledi.

Mularczyk, Almanya'nın pozisyonunu "yanlış" olarak nitelendirdi.

Diplomat Salı günü Polonya Basın Ajansına "Polonya'nın kayıpları hayal bile edilemezdi ve Almanlar konuyla ilgili raporumuzu aldılar. Tek cümleyle özetlenen cevap, Polonya'ya ve Polonyalılara karşı kesinlikle saygısız bir tavır sergiliyor" dedi.