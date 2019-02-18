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Polonya İsrail'e resti çekti! Büyükelçi Bakanlığa çağırıldı

Polonya Başbakanı Morawiecki, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Polonyalıları Yahudi düşmanlığı ile suçlayarak, ''Polonyalılar anne sütü ile birlikte Yahudi düşmanlığı içtiler.'' şeklindeki ifadesine tepki olarak ülkesinin Vişergad Grubu Ülkeleri-İsrail ortak toplantısına katılmayacağını açıkladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:20
Polonya İsrail'e resti çekti! Büyükelçi Bakanlığa çağırıldı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Vişergad Grubu Ülkeleri (V4:Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya) - İsrail ortak toplantısına katılmayacağını açıkladı.

Başbakan Morawiecki, yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Polonyalıları Yahudi düşmanlığı ile suçlayarak, ''Polonyalılar anne sütü ile birlikte Yahudi düşmanlığı içtiler.'' şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.

"Hiçbir yetkili katılmayacak"

Katz'ın ifadelerinin ırkçı, kabul edilemez ve Polonya düşmanlığının bir örneği olduğuna dikkati çeken Morawiecki, Polonya'dan hiçbir yetkilinin V4+İsrail toplantısına katılmayacağını söyledi.

Morawiecki, V4'teki ortaklarının da Polonya hükümetinin aldığı karara saygı duyduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanının temsil edeceğeni açıklamıştı

Bu arada, İsrail'in Varşova Büyükelçisinin konuyla ilgili olarak Polonya Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Şubat'ta, "Polonyalılardan bazıları Holokost döneminde Nazilerle iş birliği yaptı." açıklaması nedeniyle Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin V4-İsrail toplantısına katılmayacağını, ülkenin Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz tarafından temsil edileceğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:20
  1. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki
  2. Vişergad Grubu Ülkeleri (V4:Polonya
  3. Çekya
  4. Macaristan ve Slovakya)
  5. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz
  6. V4+İsrail toplantısı
  7. Polonya Dışişleri Bakanlığı
  8. Naziler
  9. Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz
  10. İsrail'in Varşova Büyükelçisi

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