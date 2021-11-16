Polonya - Belarus sınırında TOMA'larla müdahale!

Avrupa'ya göçme umuduyla binlerce göçmen, Belarus'tan yola çıkıp Polonya sınırında kalakaldı. Günlerdir aç, susuz bir şekilde soğuğa rağmen bekleyen göçmenlerle güvenlik güçleri arasında da ara ara arbede çıkıyor. Son olarak çıkan arbede de ise güvenlik güçleri, göçmenlere sert müdahalede bulundu.

Sınırı geçmek isteyen bazı göçmenler, bariyerleri aşmaya çalışınca Polonya güvenlik güçleri TOMA'larla müdahale etti. Sınırdaki bazı gruplar da ara bölgeye girerek Polonya toprakları içindeki güvenlik güçlerine taş ve odun fırlattı.

Polonya güvenlik güçleri sınıra yaklaşanlara göz yaşartıcı sprey ile müdahale ederken, ara bölgedeki gruplara ses bombaları da attı.

Dün, 8 Kasım’dan bu yana çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin civarındaki kişi ormanlık alanda kurduğu kamptan ayrılarak, Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası önünde toplanmıştı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe başlamış, geceyi burada kurdukları çadırlarda geçirmişti.