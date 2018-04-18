'Politikamızda değişiklik yok'

ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) düzenlenen basın toplantısında, DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye’de devam eden harekatlarla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, toplantının Pentagon adına açıklama yapan bir yetkili ABD’nin bölgeye yönelik politikasında bir değişiklik olmadığını söyledi.

Yetkili, “Bildiğiniz gibi bizim misyonumuzda bir değişiklik yok. Koalisyon olarak DEAŞ'ı bölgeden tamamen temizleme hedefimizin arkasındayız. Bu hedefimize ulaşmak için Irak ve Suriye’de ortaklarımızı eğitmeye, ekipman desteği vermeye ve danışmanlık etmeye devam ediyoruz” dedi.

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, toplantıya telekonferans yöntemiyle katılarak soruları yanıtladı. 2019 bütçesinde “Sınır Güvenlik Gücü” ile ilgili bir kalemin göründüğünün hatırlatılan Dillon, bu konuda net bir bilgisi olmadığını söyledi.

Irak, Suriye sınırı başta olmak üzere bölgedeki güçleri eğitmeye ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Dillon, bölgedeki güçlerin DEAŞ'tan alınan bölgelerde güvenliği sağlamak üzere görev yaptığını dile getirdi.

DEAŞ'ın Irak-Suriye sınırında hala ciddi bir varlığa halen sahip olduğunu ifade eden Dillon, bu noktada daha fazla güce ihtiyaç duyduklarını kaydetti.