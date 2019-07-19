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Polisten temizlik personeline şüphe eğitimi

Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü proje kapsamında temizlik, park ve bahçeler personeline yönelik eğitim verildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:48
Polisten temizlik personeline şüphe eğitimi

Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü proje kapsamında temizlik, park ve bahçeler personeline yönelik eğitim verildi.


Şahinbey Belediyesi personellerinin gelişimine yardımcı olmak adına düzenlediği eğitim seminerlerine bir yenisini daha ekledi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi ile ortak olarak hazırlanan ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütücülüğü yapılan “Şüphe Hayat Kurtarır" isimli proje kapsamında, Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri personeline yönelik eğitim verildi.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından temizlik ve park bahçeler personellerine iki grup halinde 631 personele yönelik “Şüpheli Şahıs ve Şüpheli Paket” hakkında seminer düzenlenerek bilgilendirme eğitimi verildi. Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü’nün bomba uzmanı personeli tarafından “Şüpheli Paket Nedir, Nasıl Değerlendirilir, Şüpheli Paket Görüldüğünde Neler Yapılması Gerekir, Nasıl Tedbirler Alınır” konularında, Asayiş Şube Müdürlüğü uzman personeli tarafından ise “Şüpheli Şahıs Kimdir, Nasıl Tespit Edilir, Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir, Görüldüğünde Neler Yapılması Gerekir” konularında bilgilendirme eğitimi verildi.


Yapılan sunumların ardından Emniyet Müdürlüğü uzman personeli ile Şahinbey Belediyesi temizlik personeli arasında soru cevap şeklinde interaktif bilgi alış verişi yapılarak yaşanan olaylardan örnekler verilerek eğitimin pekiştirilmesi sağlandı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:48
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