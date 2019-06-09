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Polisten tatil dönüşü sürücülere ücretsiz konaklama imkânı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tatil dönüşü trafikte dinlenmek isteyen sürücülere Bilecik-Sakarya karayolunda ücretsiz yiyecek ve konaklama imkanı sağladı.

09 Haziran 2019 Pazar 12:44
Polisten tatil dönüşü sürücülere ücretsiz konaklama imkânı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tatil dönüşü trafikte dinlenmek isteyen sürücülere Bilecik-Sakarya karayolunda ücretsiz yiyecek ve konaklama imkanı sağladı.


Bilecik- Sakarya karayolu Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesislerinde sabaha karşı denetleme yapan ekipler, uzak mesafelerden gelen sürücülere yiyecek ve içecek ikram ederken uykusu gelen sürücülere de aynı tesislerde ücretsiz konaklama imkanı sundu. Denetimlere katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk yaptığı açıklamada, bölgenin tatil yörelerinin dönüş güzergâhında olduğunu söyledi. Yolda günlük araç trafiğinin 30 binin üzerinde olduğunu vurgulayan Şentürk, "Biz de gerekli önlemlerimizi aldık. Cezadan ziyade insanlarımızın kurallara uyarak can ve mal güvenliğini sağlama konusunda bir farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulama yaptık. Vatandaşlarımız mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Amacımız kazasız belasız yolculuklar yaşanması, bayramların hüzünlere dönüşmemesi. Kentimizde bir yaralamalı kaza oldu, biz bunun da olmasını istemiyoruz. Uygulamalarımız zaman zaman devam edecek" diye konuştu.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise sürücülere tesislerin tüm imkanlarını açtıklarını aktararak "Çay, simit, ayva lokumu ikram ettik. Yorgun olanlara yatak imkanı sağladık. 90 kişiyi aynı anda ağırlayabiliriz" açıklamasında bulundu.


Sürücüler ise "Vali Bey durdurdu, bize de sürpriz oldu. Trafik kurallarına uyup uymadığımızı denetlediler. Yorgun olup olmadığımızı sordular. Sağ olsunlar buraya çağırıp ikram yaptılar, kahvaltımızı yapıyoruz. Düşünen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.


Bilecik-Sakarya karayolundaki denetlemelere Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Jandarma Komutanı Kıd. Albay Uysal Ağaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 12:44
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