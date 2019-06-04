Polisten sürücülere şeker ikramı

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetim ve Tescil Büro ekipleri, ilçe giriş ve çıkışlarında araçları denetleyerek sürücülere trafik kurallarına uymalarını konusunda uyarıda bulundu. Sürücülere şeker ikramında da bulunan trafik ekipleri vatandaşların bayramını kutladı.

Ramazan Bayramı nedeniyle denetimleri sıklaştıran polis ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında kontrol ettikleri araçlarda bulunan sürücü ve yolculara önce şeker ikramında bulunup bayramlarını kutladı ardından da trafik kurallarını uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Polis ekiplerinin sürücülere yönelik yaptıkları uygulama sürücü ve yolcular tarafından memnuniyetle karşılanırken, Sürücüler, "Bizler bayramlaşmaya gidiyoruz ama polislerimiz bizler için çalışmalarını devam ediyorlar. Şeker ikram ederek bayramımızı kutladılar. Bizler de onların bayramlarını kutlarız." ifadelerini kullandı.