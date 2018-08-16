Polisten sürücülere 'hayati' uyarılar

Emniyet yetkililerinden edinile bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla şehirler arasında yaşanacak trafik yoğunluğu nedeniyle bazı önlemler alındı.

Önlemler kapsamında bayram tatili süresince yaklaşık 7 bin 400 trafik ekibinde yaklaşık 12 bin 800 trafik personeli görev yapacak.

Karadan ve havadan denetimler de sıklaştırılacak.

ARAÇ BAKIM VE KONTROLLERİ YOLA ÇIKILMADAN YAPILMALI

Özellikle şehirler arası uzun yolculuğa çıkılmadan önce araçların tüm teknik bakımlarının yapılmasının önemine işaret eden yetkililer, yolculuk sırasında da lastiklerin hava basınçlarının gözden geçirilmesini önerdi.

Yetkililer, karayoluyla seyahat edeceklere dikkatli olmaları uyarısında bulunarak, uykusuzluk ve yorgunluğun kaza olasılığını artırdığına dikkati çekti.

Uzun süreli araç kullanacak sürücülerin yola uykusuz çıkmamaları ve yalnız araç kullanmamaları gerektiği belirtildi.

Yetkililer, hem ön hem de arka koltuktaki yolcuların can güvenliğini korumak için emniyet kemerlerinin takılı olmasının önemini hatırlattı ve yolculuk esnasında mola verilmesinin ihmal edilmemesini istedi.

CEP TELEFONLARI MOLA VERİLDİĞİNDE KULLANILMALI

Sürücülerin can güvenlikleri için hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları gerektiğini vurgulayan yetkililer, cep telefonu ve dikkati dağıtıcı mobil cihazların mola verildiğinde kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Tedbirler kapsamında vatandaşları uyarmak ve bilinçlendirmek için 10 bin afiş asıldığı, 600 bin el ilanı ve 100 bin broşür dağıtıldığı kaydedildi.