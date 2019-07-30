Polisten sosyal sorumluluk projesine destek

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde vatandaşların huzur ve güvenliği adına başarılı çalışmalara imza atan polisler bu kez de engelli çocuklara dağıtılmak üzere 36 tekerlekli sandalyenin temin edilmesine katkıda bulundu.

Kızıltepe’de terörle mücadeleden uyuşturucu ile mücadeleye, toplumsal olaylardan trafiğe, asayişi sağlamaktan sokakta kimsesizlere kucak açmaya kadar geniş bir yelpazede halkın huzur ve güvenliği için görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği’ne bağlı ekipler sosyal medya üzerinden yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi engelli çocuklara dağıtılmak üzere 36 tekerlekli sandalyenin temin edilmesine katkıda bulundu. Proje kapsamında ilçedeki engelli çocuklarla bir araya gelen ekipler, çocuklara tekerlekli sandalye vererek engelli bireylerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi konusunda örnek bir çalışma gerçekleşti.