Polisten sosyal medya üzerinden fuhuş yapan kadınlara operasyon Erzurum’da sosyal medya üzerinden fuhuş yapan kadınlara yönelik operasyon düzenlenirken 3’ü kadın 5 şahıs gözaltına alındı.

Erzurum’da sosyal medya üzerinden fuhuş yapan kadınlara yönelik operasyon düzenlenirken 3’ü kadın 5 şahıs gözaltına alındı.

Erzurum Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince sosyal medya aracılığıyla yayın yaparak fuhuş yapan kadınlara yönelik yapılan suçüstü çalışmasında fuhuş yaptığı tespit edilen H.K. (51) ve F.S. (43) isimli kadınlarla fuhşa aracılık ve yer temininde bulunan S.Z (49) isimli şahıs, yine aynı şekilde farklı adreste fuhuş yaptığı tespit edilen B.C (20) isimli kadınla fuhşa aracılık ve yer temini yapan D.A (19) yakalandı.

Operasyonla ilgili tahkikat derinleştirilerek sürdürülürken şahıslardan S.Z., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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