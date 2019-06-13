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Polisten servis araçlarına denetim

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından servis araçlarına denetimi uygulaması yapıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:43
Polisten servis araçlarına denetim

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından servis araçlarına denetimi uygulaması yapıldı.


Edinilen bilgiye göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Amirliklerinin sorumluluk gözyaşlarındasın 35 ekip 66 personel ile yapılan Özel Denetim uygulaması sonucunda; 363 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edilmiş, kusurlu görülen 5 araç sahibi ve sürücüsüne cezai ve idari işlem yapıldı. Trafik ekipleri denetimlerde 2 servise araçların muayene süresini geçirmekten, 2 adet araca Emniyet Kemerini Kullanmamaktan, 1 araca ilgili belediyeden çalışma izni ve ruhsatı almadan belediye sınırları dahilinde yolcu taşımaktan toplam 5 bin 696 TL. idari para cezası uygularken, 3 servis aracını trafikten men etti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:43
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