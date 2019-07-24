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Polisten sahte para ve hayvan hırsızlarına karşı uyarı

Kütahya’nın Emet ilçesindepolis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe pazarında hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık ve sahte para konusunda uyarılarda bulundu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:56
Polisten sahte para ve hayvan hırsızlarına karşı uyarı

Kütahya’nın Emet ilçesindepolis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe pazarında hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık ve sahte para konusunda uyarılarda bulundu.


Emet Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık ve sahte para konusunda hayvan satıcıları uyarıldı. Emet ilçe pazarına giden görevli polis memurları el broşürü dağıttı.



’’HAYVAN HIRSIZLIKLARINA KARŞI BAZI ÖNLEMLER’’



Hayvan sahiplerine yapılan uyarıda, “Hayvan barınaklarının kapılarını sağlam kilit altına almalıdırlar. İmkanlar ölçüsünde alarm ve güvenlik kamera sistemi konulmalıdır. Ağıl, çiftlik ve besihanelerin kenarları kafes tel ve çit ile çevrilmelidir. Duyarlı çevre aydınlatma sistemi kurulmalı ve geceleri ışıklar sürekli faal olmalıdır. Hayvan hırsızlarının genellikle yerleşim alanları dışında hayvanları seçmesi nedeni ile mutlaka çoban köpeği bulundurulması faydalı olacaktır. Kayıtları olmayan büyük ve küçük baş hayvanların mutlaka kayıtları yapılarak kulak küpeleri takılmalıdır. Hırsızlar çoban, hayvan, alıcısı gibi kılıklara girerek hayvan sayısını ağıl ve ahırların yerlerini emniyet tedbirlerinin inceleyerek keşif yapmaktadır. Vatandaşlar şüpheli araçlar konusunda duyarlı olmalı, gördükleri şüpheli araç ve kişileri süratle 112 polis imdat telefonuna bildirilmelidir” denildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:56
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