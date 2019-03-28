Polisten sahte alkol operasyonu Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda sahte alkol ele geçirdi.

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda sahte alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda sahte alkol üretimi ihbarı üzerine harekete geçerek operasyon yaptı. Önceden belirlenen ikamete ve sahte alkollü içki üretim yeri olarak kullanılan yere operasyon düzenleyen ekipler bin litre bidonlar içinde 350 şişe sahte alkol ele geçirdi.

Operasyon sonrasında baskın yapılan yerlerdeki şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.

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